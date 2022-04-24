Зеленский на встрече с путиным говорил бы о территориальной целостности Украины

Зеленский на встрече с путиным говорил бы о территориальной целостности Украины

23.04.2022 22:18

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае встречи с президентом российской федерации Владимиром Путиным говорил бы исключительно о территориальной целостности Украины, о востоке и Крыме.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что бы я сказал путину? Думаю, что мои вопросы, которые я бы проговаривал с президентом рф, касаются исключительно вопросов, которые меня интересуют исключительно как Президента Украины – это вопрос территориальной целостности. И именно эти вопросы я бы с ним проговаривал: как дальше будет жить украинский Донбасс, как дальше будет жить Крым. Где мы можем, в какой точке об этом договориться и можем ли вообще», — отметил Зеленский.

По его мнению, самое главное, что украинская сторона поднимает этот вопрос, и российская федерация «начинает на это отвечать».

«Не так, как нам нравится, но тем не менее, вопрос о диалоге был бы или будет очень предметным», — добавил Президент.

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24 февраля президент россии путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Войска россии уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ