Партнеры Украины стали лучше понимать, что именно нам необходимо и когда – Зеленский

Партнеры Украины стали лучше понимать, что именно нам необходимо и когда – Зеленский

20.04.2022 23:53

Укринформ

Дипломатический корпус круглосуточно работает над вопросом обеспечения Украины оружием.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения, сообщает корреспондент Укринформа.

"Делаем больше, чем максимум, чтобы обеспечить поставки оружия для нашей армии. Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам – официальным и неофициальным – работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи", — отметил он.

Глава государства отметил, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. "Понимать, что именно нам необходимо. И когда именно нам все это необходимо. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Именно сейчас, когда россия пытается активизировать свои атаки", — подчеркнул Президент.

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Уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении защитников государственными наградами.

Награждены 203 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 49 – посмертно. Пятерым военным присвоено звание Героя Украины посмертно.

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24 февраля началось полномасштабное вторжение российской федерации на территорию Украины. Страны Европейского Союза с начала вторжения проявили солидарность с народом Украины. В частности, ЕС выделил 1,5 миллиарда евро для поставки в Украину оружия и летального военного оборудования, что является первым таким случаем в его истории.

По материалам: Укринформ