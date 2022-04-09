Политика

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

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09.04.2022 17:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига в Фейсбуке.

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», — отметил Сибига.

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

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В Украине 45-й день идет полномасштабная российско-украинская война. Войска российской федерации обстреливают и уничтожают ключевые объекты критической и гражданской инфраструктуры, жестоко убивают украинцев.

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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