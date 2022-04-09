Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

Джонсон прибыл в Киев, встречается с Зеленским

Фото

09.04.2022 17:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига в Фейсбуке.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», — отметил Сибига.

Читайте также: Австрия не может быть нейтральной по отношению к военным преступлениям — Нехаммер

В Украине 45-й день идет полномасштабная российско-украинская война. Войска российской федерации обстреливают и уничтожают ключевые объекты критической и гражданской инфраструктуры, жестоко убивают украинцев.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ