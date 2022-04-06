Кислица: россия в ООН признала, что ведет войну, а не «специальную операцию»

Кислица: россия в ООН признала, что ведет войну, а не «специальную операцию»

06.04.2022 02:34

Укринформ

россия устами своего постоянного представителя при ООН василия небензи признала, что ведет в Украине войну, а не «специальную операцию».

Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств в Буче.

«Если и есть что-то, за что мы должны поблагодарить российского представителя, так это за его признание на вчерашней (4 апреля. – Ред.) пресс-конференции, что россия ведет войну против Украины. «Война» вы сказали несколько раз, а не «специальная операция», – обратился Кислица к небензе.

По словам Кислицы, постпред России также признал, что российская армия убивала гражданских лиц. «Включить ли мне видео (с пресс-конференции)? Вы сказали, что это война и что на войне убивают мирных жителей», – отметил он.

На заседании Совбеза небензя распространял кремлевскую ложь о «мистификации» массовых убийств в Буче, которую якобы совершили «украинские радикалы», и утверждал, что отвод российских войск из-под Киева был плановым.

«Единственная правда», которую сказал небензя на заседании Совбеза – это то, что россия движется в Украине не так, как планировала, отметил Кислица. «И единственная причина – это сопротивление украинской армии и украинского народа, а не ваше разумное военное планирование», — добавил он.

Кислица сравнил российские войска с нацистами, поскольку россия так же «убивает мирных жителей, пытается перекраивать международно признанные границы, ставить задачу окончательно решить украинский вопрос, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос».

Постпред подчеркнул, что Украина победит, и весь мир победит. При этом напомнил «дипломатам путина», что Риббентроп отрицал свою осведомленность о концлагерях и политике расового истребления, однако был признан виновным на Нюрнбергском процессе в военных преступлениях, «и мы знаем, что с ним произошло 16 октября 1946 года» (он был казнен. — Ред.).

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Как сообщал Укринформ, Великобритания, председательствующая в апреле в Совбезе ООН, созвала 5 апреля заседание СБ для обсуждения массовых убийств, совершенных вооруженными силами россии в Буче во время ее оккупации.

Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских захватчиками.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что после российского вторжения еще худшая ситуация из-за жертв среди мирных жителей в Бородянке.

24 февраля президент рф путин начал широкомасштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

По материалам: Укринформ