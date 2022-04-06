Евросоюз не устраивает мир, что может разрушить Украину – Боррель

06.04.2022 12:38

Укринформ

Европейский Союз должен продолжать и усиливать помощь Украине, в том числе путем поставки оружия, чтобы позволить украинцам защитить себя от российского вторжения, и одновременно увеличивать давление на россию как страну-агрессора.

Об этом сегодня в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы должны продолжать защищать Украину. Несколько дней назад один из членов этого парламента сказал мне, что мы должны положить конец этой войне как можно скорее, и для этого прекратить предоставлять Украине оружие… Действительно, чем скорее – тем лучше, но не любым способом. Как завершится эта война? Если у нас будет разрушенная страна, разорванная территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами людей убитых — нет, мы не хотим, чтобы эта война имела такое завершение. Чтобы этого не случилось, мы должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул высокий представитель ЕС, слова которого сопровождались аплодисментами европейских политиков.

Он подчеркнул, что Европейский Союз должен продолжать предоставлять Украине оружие и уменьшить количество исключений и ограничений, мешающих увеличивать такую ​​помощь.

«Да, мы должны говорить, что Зеленский – герой, но мы должны предоставить ему больше оружия, – именно этого от нас ожидают украинцы, и именно это мы делаем. Мы должны делать больше и делать это быстрее. Больше давления на россию, и больше оружия для Украины. Мы должны помочь им защитить себя и убедиться, что делаем все, что можем, чтобы им (украинцам – ред.) помочь», — добавил Боррель.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.

Российская агрессия против Украины вызвала твердый и объединенный ответ от Европейского Союза, который ввел жесткие санкции против россии, предоставляет существенную политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украине и принимает на своей территории миллионы украинцев, спасающихся от путинской войны.

По материалам: Укринформ