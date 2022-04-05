Увеличение поддержки НАТО усилит позиции Украины на переговорах – Столтенберг

05.04.2022 19:43

Укринформ

Североатлантический Альянс будет помогать Украине в защите от вторжения россии, но дипломатические параметры относительно условий прекращения огня, включая деоккупацию захваченных россией территорий, будет определять сама Украина.

Об этом на пресс-конференции перед двухдневным заседанием Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое начинается завтра в Брюсселе, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

Так руководитель Альянса ответил на вопрос прессы, будет ли НАТО настаивать на полном выводе российских войск из Украины на позиции, которые были до начала агрессии 24 февраля 2022 года.

«Задача НАТО – предоставить поддержку Украине. Мы делаем это, предоставляем финансовую поддержку, оборудование, военную и гуманитарную помощь. От Украины зависит, от ее правительства, от Президента Зеленского и народа Украины, какого рода мирные договоренности они могут принять», — отметил Столтенберг.

Он заметил, что существует прямая связь между тем, что можно достичь за столом переговоров, и насколько сильны позиции на поле боя. Поэтому, чем большую поддержку союзники по НАТО смогут оказать Вооруженным силам Украины, чем сильнее будут их позиции на поле боя с российскими захватчиками, тем сильнее будут позиции Украины за столом переговоров относительно условий мира.

«Это не мое дело – давать советы. Что зависит от меня и союзников по Альянсу – предоставить поддержку. И тогда уже власть, Президент и народ Украины будут решать, какого рода договоренности они могут принять. Мы со своей стороны никогда не признаем незаконно оккупированные территории. Союзники по НАТО никогда не признают незаконную аннексию Крыма и другие незаконно оккупированные территории», — подчеркнул генсек НАТО.

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24 февраля россия начала войну против Украины, российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Союзники по НАТО предоставляют Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку в реализации права страны на самооборону против российской агрессии, но не планируют направлять войска или самолеты, чтобы «избежать прямого столкновения между НАТО и россией».

Фото: НАТО

По материалам: Укринформ