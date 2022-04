Дуда: Украине нужны три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие

04.04.2022 02:46

Укринформ

Фотографии из Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромисс с агрессором любой ценой — Украине сейчас нужно много оружия

Это подчеркнул в Твиттере президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

“Преступников надо назвать преступниками, привлечь их к ответственности и осудить. Фото из Бучи доказывают ошибочность убеждения, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле, защитникам Украины в первую очередь нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие”,- написал Дуда.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует немедленно созвать саммит ЕС, посвященный преступлениям российских военных в Украине и наложению очередных санкций на рф.

Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских лиц.

Среди найденных жертв военных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

По данным Генпрокурора Ирины Венедиктовой, на вечер 3 апреля с освобожденной территории Киевщины вывезено 410 тел убитых захватчиками мирных жителей.

По материалам: Укринформ