Будем бороться до конца, чтобы ни одного чудовища не осталось на нашей земле — Зеленский

Будем бороться до конца, чтобы ни одного чудовища не осталось на нашей земле — Зеленский

01.04.2022 00:05

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина будет бороться до конца, чтобы ни одного чудовища не осталось на нашей земле.

Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения, передает корреспондент Укринформа.

«Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Они говорили: три или пять дней. Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство, а прошло уже 36. И мы стоим. И будем сражаться дальше. До конца. Столько, сколько хватит сил. Столько, сколько будет возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось», — подчеркнул глава Украинского государства.

Он отметил, что завершается 36-й день общегосударственной обороны Украины после восьми лет войны на востоке. Уже прошел март, но это произошло совершенно незаметно, потому что каждый день и ночь для украинцев сейчас одинаковые.

«Один и тот же день. Одна и та же ночь. С одной задачей для всех – защититься, спасти людей, сдержать захватчиков, выгнать их. Весь этот март и пять дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут. У них столько же зла, сколько и жажды к разрушению, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее. Каких-то чудовищ, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить. Каких-то адских химер», — добавил Президент.

Он подчеркнул: когда ты на своей земле, помогает бороться все – и земля, и реки, и люди, в том числе те, от которых не ожидал.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ