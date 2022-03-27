Следующий живой раунд переговоров Украины с рф состоится в Турции 28-30 марта

Следующий живой раунд переговоров Украины с рф состоится в Турции 28-30 марта

27.03.2022 17:58

Укринформ

Очередной раунд переговоров между Украиной и российской федерацией состоится 28-30 марта в Турции.

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Сегодня на очередном раунде переговоров в формате видеоконференции было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", – отметил он.

Арахамия уточнил, что о других деталях сообщад позднее.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии путин начал новый этап войны против Украины, произошло полномасштабное вторжение.

Вооруженные силы Украины, подразделения территориальной обороны и весь народ Украины встали на борьбу против захватчиков и наносят существенные потери российским силам вторжения.

Кроме того, продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявляет, что позиции украинской делегации на переговорах неизменны, а именно: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.

По материалам: Укринформ