Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина

Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина

17.03.2022 18:28

Укринформ

Турция готова организовать и принять встречу Президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора владимиром путиным в Стамбуле или Анкаре.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение директората по коммуникациям администрации Президента Турции по результатам телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с путиным.

«Достижение консенсуса по некоторым вопросам может потребовать переговоров на уровне лидеров, Президент Эрдоган повторил свое предложение принять президента россии путина и Президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре», — говорится в сообщении.

Поднимая вопросы гуманитарной ситуации, Эрдоган подчеркнул, что гуманитарные коридоры должны функционировали эффективно и бесперебойно.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, посетившим Украину с визитом.

По материалам: Укринформ