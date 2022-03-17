Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина
Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина
17.03.2022 18:28
Укринформ
Турция готова организовать и принять встречу Президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора владимиром путиным в Стамбуле или Анкаре.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение директората по коммуникациям администрации Президента Турции по результатам телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с путиным.
«Достижение консенсуса по некоторым вопросам может потребовать переговоров на уровне лидеров, Президент Эрдоган повторил свое предложение принять президента россии путина и Президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре», — говорится в сообщении.
Поднимая вопросы гуманитарной ситуации, Эрдоган подчеркнул, что гуманитарные коридоры должны функционировали эффективно и бесперебойно.
Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, посетившим Украину с визитом.
По материалам: Укринформ