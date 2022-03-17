Политика

Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
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Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина

Эрдоган предлагает два города для встречи Зеленского и путина

17.03.2022 18:28

Укринформ

Турция готова организовать и принять встречу Президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора владимиром путиным в Стамбуле или Анкаре.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение директората по коммуникациям администрации Президента Турции по результатам телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с путиным.

«Достижение консенсуса по некоторым вопросам может потребовать переговоров на уровне лидеров, Президент Эрдоган повторил свое предложение принять президента россии путина и Президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре», — говорится в сообщении.

Поднимая вопросы гуманитарной ситуации, Эрдоган подчеркнул, что гуманитарные коридоры должны функционировали эффективно и бесперебойно.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, посетившим Украину с визитом.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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