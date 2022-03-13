Россия превращается в изолированную от всего мира зону — Зеленский

13.03.2022 02:14

Укринформ

На фоне нападения на Украину руководство России превращает свою страну в изолированную от всего мира зону, где будут царить бедность и насилие

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращенииі, передает Укринформ.

“В результате нападения на нашу землю, на Украину, российское руководство фактически превращает свою страну в аналог так называемых днр и лнр. В большую изолированную от всего мира зону, где будет царить бедность, где все будет определяться только насилием, и откуда люди будут убегать, как могут, кто только может”, — сказал Зеленский.

Он обратил внимание на то, кто сейчас уезжает из России и выводит свой бизнес.

“Это специалисты, которые ценятся на глобальном рынке. Это айтишники, которые не хотят жить на территории, где свободы совсем нет. Это бизнесмены, которые чувствуют: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит. Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги”, — отметил глава Украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты не могут нас покорить, потому что "у них нет такой силы, нет такого духа".

“Они держатся только на насилии, только на терроре, только на оружии, которого у них много, но у коккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни. Для того чтобы люди могли испытывать счастье и мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Всюду, куда пришла россия, на чужую землю, мечты невозможны. Только очень трудная борьба за выживание”, — подчеркнул Президент.

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24 февраля президент россии путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ