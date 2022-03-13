НАТО должна вмешаться в случае применения оружия массового поражения в Украине — Дуда

13.03.2022 17:00

Укринформ

Применение россией химического, биологического либо любого оружия массового поражения в Украине будет фактором, который изменит правила игры (game changer). Следовательно, НАТО должно будет на это отреагировать, ведь это будет угрожать не только Европе, но всему миру.

Об этом в интервью BBC заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт Укринформ со ссылкой на канцелярию президента РП.

"Конечно, каждый надеется, что он (путин – ред.) не решится на это, что не применит оружие массового поражения, ни химическое, ни биологическое, ни тем более любое ядерное оружие. Однако, если он применит любые виды оружия массового поражения, это будет своеобразным game changer (изменение правил игры – ред.), и, безусловно, Североатлантический альянс, его лидеры во главе с США, вынуждены будут сесть вместе и действительно очень серьезно подумать, что делать в этой ситуации”, – заявил Дуда.

Он добавил, что в этом контексте ситуация становится опасной не только для Европы и её центральной части, но и для всего мира.

Касаясь вопроса возможной передачи Украине истребителей МиГ-29, Дуда отметил, что это слишком сложный вопрос, чтобы решать его на уровне одной страны. По его словам, это "очень серьезное решение", которое должно решаться на уровне НАТО.

Глава польского государства рассказал, что каждый день общается с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который уверяет его, что моральный дух украинского войска очень высокий.

"Эти люди знают, что защищают свою Родину, свои дома, что они подверглись ужасному и вероломному нападению", — подчеркнул Дуда.

24 февраля президент рф путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ