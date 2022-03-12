Израиль может сыграть важную роль в переговорах Украины с рф — Зеленский

12.03.2022 17:21

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Израиль может сыграть важную роль в переговорах Украины с рф для прекращения войны – и как посредник, и как страна для переговоров.

Об этом глава Украинского государства сказал в ходе общения с иностранными СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается Израиля и посредничества премьер-министра Нафтали Беннета, мы в целом положительно относимся к посредничеству кого-либо. Но я не называю господина Беннета кем-либо, потому что считаю, что он может сыграть важную роль, прежде всего, потому что у Израиля много историй и параллелей с Украиной", — сказал Президент.

Он отметил, что в Израиле ныне проживает немало выходцев из Украины, россии, беларуси, многие украиноязычные и русскоязычные люди. И выходцы из нашего региона, по его словам, оказывают немалое влияние на правительство Израиля. "Часть из них точно поддерживает Украину, а часть, конечно, под влиянием русскоязычного телевидения или по другим причинам может поддерживать и россию", — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что один из основателей государства Израиль Голда Меир родилась и выросла именно в Киеве.

"Поэтому очень неплохо с исторической точки зрения иметь такое посредничество", – сказал Президент.

В то же время, он считает, что Израиль мог бы быть и той страной, где можно провести переговоры Украины с россией.

"Сегодня неправильно и неконструктивно проводить встречу лидеров в россии, Украине или белоруси. Это не те точки, где мы можем найти понимание хоть какое-либо, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и особенно Иерусалим? — да, я считаю, что да", — подчеркнул глава Украинского государства.

В то же время, Президент выразил убеждение, что Израиль однозначно должен быть также среди государств-подписантов нового договора о гарантиях безопасности Украины. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины и какие страны там должны быть, то считаю ли я, что среди таких стран должен быть Израиль, — однозначно да", — сказал он.

Говоря о переговорах Беннета с главой рф путиным, Зеленский сказал, что не может об этом ничего сказать. "О деталях переговоров должен сказать господин Беннет сам, когда будет общаться со своим обществом, потому что я не имею права этого делать", — отметил Президент.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что его страна и дальше будет пытаться быть посредником между россией и Украиной даже в том случае, если успех кажется маловероятным.

Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

Украина официально направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ