Премьер: Весь цивилизованный мир способствует приближению победы Украины в войне с рф

Видео

10.03.2022 22:34

Укринформ

Весь цивилизованный мир способствует приближению победы Украины в войне, которую начала ​​российская федерация.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в видеообращении, как сообщает корреспондент Укринформа.

"15 дней в Европе идет война, которой не было со времен Второй мировой. Вчера после скидывания бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе весь мир в очередной раз убедился, что россия не просто агрессор. Россия — это государство-террорист. Украина победит в этой войне! Наша главная задача — сделать так, чтобы приблизить эту победу. В этом нам помогает весь цивилизованный мир, который сейчас сплотился вокруг Украины. Речь идет не только о правительствах стран, но и о простых людях по всему миру, и о компаниях, работающих во всем мире", – акцентировал глава правительства.

В частности, по его словам, палата представителей Конгресса США одобрила экстренный пакет помощи Украине в размере 13,6 миллиарда долларов. По его словам, эти средства будут направлены на усиление армии, а также на гуманитарную помощь и поддержку украинских граждан. Премьер-министр поблагодарил американских друзей Украины за поддержку.

Кроме того, он поблагодарил друзей и страны-партнеры Украины со всего мира за изоляцию российской федерации, в частности лидеров ЕС — за очередной пакет санкций против рф, а также компании, которые покинули российский рынок.

Шмыгаль констатировал: агрессор уже почувствовал, что мир против него, но дальше будет только хуже.

Как сообщал Укринформ, российский президент путин 24 февраля объявил о масштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против страны-агрессора.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на импорт российской нефти и газа.

По материалам: Укринформ