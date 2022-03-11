ЕС начал процедуру рассмотрения представления Украины относительно членства

Резолюция

11.03.2022 10:46

Укринформ

Украина принадлежит к европейской семье, поэтому лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии по процедуре подготовить мнение относительно членства страны в ЕС, выразили намерение продолжать поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и готовность практически поддержать украинских беженцев, прибывающих на территорию ЕС.

Как передает Укринформ, об этом говорится в резолюции неформального саммита ЕС, начавшегося вчера в Версале, Франция. Полный текст документа был опубликован на сайте Европейского совета.

«Европейский совет признает европейские стремления и выбор Украины, как это указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, воспользовавшись правом Украины выбирать свою судьбу, Президент Украины подал заявку Украины на получение членства в Европейском Союзе. Совет ЕС действовал быстро и пригласил Европейскую комиссию представить мнение относительно этого представления в соответствии с положениями Соглашений ЕС. Следуя этому и безотлагательно мы будем укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы помочь Украине на ее европейском пути. Украина входит в нашу европейскую семью», — говорится в документе.

В документе лидеры ЕС напомнили, что две недели тому назад россия снова принесла войну в Европу. Российская агрессия против Украины массово нарушает международное законодательство и принципы Хартии ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Эта агрессия повлекла за собой огромные страдания населения Украины. Россия и ее приспешник в беларуси несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления. В этом контексте лидеры ЕС приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование этих преступлений.

«Мы призываем (обновить) безопасность ядерных учреждений Украины, которые должны быть немедленно защищены с помощью Международного агентства по атомной энергетике. Мы требуем от россии остановить военные действия и вывести все силы и военное оборудование со всей территории Украины немедленно и безусловно, при полном уважении к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в итоговом документе Европейского совета.

Лидеры ЕС отметили мужество народа Украины в защите своей страны и общих ценностей свободы и демократии и подчеркнули, что не оставят народ страны в одиночестве. ЕС и его страны-члены будут продолжать предоставлять Украине скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную помощь.

«Мы готовы предоставлять помощь в восстановлении демократической Украины после преодоления российского нападения. Мы решительно настроены в дальнейшем увеличивать давление на россию и беларусь. Мы уже приняли существенные санкции и готовы быстро двигаться к новым дальнейшим санкциям», — подчеркнули лидеры стран ЕС.

Они отметили, что агрессия россии повлекла за собой массовый поток людей, спасающихся от войны в Украине. ЕС предложил временную защиту для украинских беженцев войны. Лидеры ЕС приветствовали усилия стран-членов, особенно тех, кто имеет границы с Украиной, за немедленное проявление солидарности и за принятие украинских беженцев. ЕС и его страны-члены будут продолжать проявлять такую ​​солидарность и предоставлять гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, которые их принимают.

Лидеры призвали немедленно выделить необходимые для этого фонды путем быстрого принятия Совместных действий в отношении беженцев в Европе (CARE) и в формате европейской программы гражданской защиты ReactEU.

«Мы призываем россию в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным законодательством. Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для жертв и внутренне перемещенных лиц в Украине и разрешить безопасный путь для гражданских людей, которые хотят покинуть (зону боевых действий)», — говорится в документе.

Европейский совет также поручил Европейской комиссии рассмотреть поступившие заявки на членство в ЕС от Грузии и от Республики Молдова.

24 февраля президент россии путин начал масштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Украинские Вооруженные силы, подразделения территориальной обороны отражают нападение врага и наносят ему тяжелые потери. Российский агрессор встречает упорное сопротивление от всего украинского общества.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений россии в Украине.

По материалам: Укринформ