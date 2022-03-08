Группа по розыску и аресту активов лиц, причастных к агрессии рф, начала работу – Венедиктова

Группа по розыску и аресту активов лиц, причастных к агрессии рф, начала работу – Венедиктова

08.03.2022 00:33

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что состоялось первое заседание task-force – межведомственной рабочей группы по розыску и аресту активов, причастных к агрессии рф против Украины.

Как передает Укринформ, об этом она проинформировала в Facebook.

«Мы все вместе приложим сверхусилия, чтобы конфисковать имущество военных преступников и их пособников на восстановление нашего государства. Мы найдем каждый их счет, виллы и яхты. Так что привлекаем все возможные государственные и международные ресурсы, а также общественность и журналистов», — уточнила она.

По ее словам, участники этой встречи наметили четкий план действий, чтобы координировать работу правоохранительных и государственных органов и наше (прокурорское – ред.) международно-правовое сотрудничество, чтобы арестовать активы всех, кого мы привлекаем к ответственности, за захватнические кровавые действия на нашей земле.

Она подчеркнула, что все, кто развязал войну, убивает наших детей, уничтожает инфраструктуру, должны заплатить за это перед законом и материально.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения в Украину.

Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина официально направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ