Не только с Украиной: российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции

В среду четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции над Балтийским морем. В ответ шведская армия подняла истребители Jas 39 Gripen.

— В сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту, — сказал командующий ВВС, пишет Первая Лента.

— Это показывает, что мы хорошо подготовились. Мы были там, чтобы обеспечить территориальную целостность и защитить границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию, — заявил главнокомандующий ВВС Карл-Йохан Эдстром.

— В сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Он добавил, что это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России.

Также сообщается, что два истребителя Су-27 и два бомбардировщика Су-24 совершили кратковременный прорыв границы в Балтийском море, восточнее Готланда.

В среду войска Швеции и Финляндии провели совместные учения в Балтийском море с участием флота и авиации.

Правительство в Стокгольме объявило, что поддержит украинских военных оборудованием и деньгами. Оно предоставит Украине, среди прочего, противотанковые гранатометы, каски, бронежилеты и продовольственные пайки.

— В ситуации, когда вся система европейской безопасности находится под угрозой, приходится принимать экстраординарные решения, — подчеркнула премьер-министр Магдалена Андерссон.

В последний раз Швеция передала оружие Финляндии в 1939 году, когда на страну напал Советский Союз.

Ранее стало известно, за сколько дней Путин хотел взять Украину.