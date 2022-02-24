Россия после нападения уже хочет разговаривать с Украиной

Президент России Владимир Путин, который сегодня дал указ атаковать Украину, готов вести переговоры с Украиной. Такое официальное заявление Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений, пишет Первая Лента со ссылкой на Интерфакс.

«Президент (Путин) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные «красно-линейные» проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», — заявил Песков.

Он также добавил, что если руководство Украины готово об этом говорить, то Россия готова к переговорам с украинскими властями.

Напомним, что сегодня утром Россия напала на Украину.