В ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины
Российская армия сразу вошла на территорию Украины.
Еще вчера вечером, 21 февраля, российские военные вошли на территорию Украины. Такие сообщения можно увидеть в комментариях и постах жителей ОРДЛО.
Местные жители отмечают то, что первые подразделения российских военных заходят на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
Дончане сообщают о колоннах военной техники, которые следуют от границы Украины с Российской Федерации. Отметим, что на Донбассе и так находились военные из России, однако в РФ всегда заявляли, что их якобы там нет. Теперь же Россия может официально отправить туда военных и использовать свое вооружение.
Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ признает ОРДЛО. В этом указе также есть пункт, согласно которому Москва отправляет своих военных в «республики» для якобы «установления мира» на этой территории.
Ночью на такие действия Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.