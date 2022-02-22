В ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины

Еще вчера вечером, 21 февраля, российские военные вошли на территорию Украины. Такие сообщения можно увидеть в комментариях и постах жителей ОРДЛО.

Местные жители отмечают то, что первые подразделения российских военных заходят на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Дончане сообщают о колоннах военной техники, которые следуют от границы Украины с Российской Федерации. Отметим, что на Донбассе и так находились военные из России, однако в РФ всегда заявляли, что их якобы там нет. Теперь же Россия может официально отправить туда военных и использовать свое вооружение.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ признает ОРДЛО. В этом указе также есть пункт, согласно которому Москва отправляет своих военных в «республики» для якобы «установления мира» на этой территории.

Ночью на такие действия Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.