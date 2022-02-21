Путин признал ОРДЛО

Сегодня вечером, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступ с заявление по поводу Украины. Его выступление полностью было сосредоточено на Украине.

Российский президент на протяжении всего своего выступления заявлял, что Украину придумала Россия. Что Украина много обязана Российской Федерации.

«Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация», — заявил Путин, пишет Первая Лента.

Также он заявил, что вхождения Украины в НАТО – это решенный вопрос. Якобы уже все решено и ничего нельзя изменить.

«Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный. Возможности внезапного удара по России расширяются. Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет служить Украина. В случае развёртывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине они могут контролировать территорию России», — заявил Путин.

Потом он снова пригрозил Украине, заявив, что Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности.

После этого Путин подписал указы о признании «ЛНР» и «ДНР». При этом также на подписании этого «документа» присутствовали так называемые «главы» ОРДО и ОРЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее мы сообщали, что Россия может начать полномасштабное вторжение в ближайшие часы.