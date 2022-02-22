Путин действительно готов вторгнуться в Украину в полном объеме — Борис Джонсон

Президент России Владимир Путин «готов вторгнуться в Украину в полном объеме», и если это произойдет, Великобритания сделает все возможное, чтобы эти попытки потерпели фиаско, заявил утром премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После утреннего заседания правительственной антикризисной группы он объявил, что Великобритания немедленно введет санкции, а их детали будут оглашены во вторник в Палате общин, пишет Первая Лента.

«Боюсь, все указывает на то, что президент Путин действительно готов вторгнуться в Украину в полном объеме, овладеть и подчинить себе независимую, суверенную европейскую страну, и я думаю, что — давайте проясним — это будет абсолютной катастрофой», — заявил Джонсон.

Вторжение России в Украину уже началось, поэтому Великобритания введет санкции, заявил утром министр здравоохранения Великобритании.

Во вторник утром проходит заседание правительственной кризисной группы, посвященное ситуации в Украине, под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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