Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО

Российская Федерация продолжает переброску военных и техники на Донбасс. Жители ОРДЛО сообщают о том, что переброска военных и техники продолжается на протяжении дня.

Жители Донецка и других неподконтрольных городов Донецкой области сообщают о том, что военная техника из России шла не только ночью, она также была заметна и днем. При этом переброска военных продолжается и дальше, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В Макеевке местные жители также заметили колону военных из Российской Федерации.

«Макеевка. Утро. Колонны техники до сих пор уходят, из Зеленого в центр не могут приехать на работу, перекрыто кольцо танками, едут по объездной», — написал местный житель.

«Гул техники слышен на всю округу», — отмечает жительница Донецка.

«В Донецк всю ночь из РФ шла техника», — добавил участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин официально отправил российских военных в Украину.