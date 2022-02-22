Общество

Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО

Колоны продолжают идти.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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Российская Федерация продолжает переброску военных и техники на Донбасс. Жители ОРДЛО сообщают о том, что переброска военных и техники продолжается на протяжении дня.

Жители Донецка и других неподконтрольных городов Донецкой области сообщают о том, что военная техника из России шла не только ночью, она также была заметна и днем. При этом переброска военных продолжается и дальше, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В Макеевке местные жители также заметили колону военных из Российской Федерации.

«Макеевка. Утро. Колонны техники до сих пор уходят, из Зеленого в центр не могут приехать на работу, перекрыто кольцо танками, едут по объездной», — написал местный житель.

«Гул техники слышен на всю округу», — отмечает жительница Донецка.

«В Донецк всю ночь из РФ шла техника», — добавил участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин официально отправил российских военных в Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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