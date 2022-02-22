Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО
Колоны продолжают идти.
Российская Федерация продолжает переброску военных и техники на Донбасс. Жители ОРДЛО сообщают о том, что переброска военных и техники продолжается на протяжении дня.
Жители Донецка и других неподконтрольных городов Донецкой области сообщают о том, что военная техника из России шла не только ночью, она также была заметна и днем. При этом переброска военных продолжается и дальше, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
В Макеевке местные жители также заметили колону военных из Российской Федерации.
«Макеевка. Утро. Колонны техники до сих пор уходят, из Зеленого в центр не могут приехать на работу, перекрыто кольцо танками, едут по объездной», — написал местный житель.
«Гул техники слышен на всю округу», — отмечает жительница Донецка.
«В Донецк всю ночь из РФ шла техника», — добавил участник дискуссии.
Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин официально отправил российских военных в Украину.