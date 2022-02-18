Если Путин говорит, что вывел 50 000 военнослужащих, значит, он добавил еще 10 000 — Порошенко

Президенту России Владимиру Путину нельзя доверять; если он говорит, что вывел 50 тысяч военнослужащих, значит, добавил еще 10 тысяч, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире польского RMF FM.

Порошенко, когда его спросили о заявлениях России о выводе войск из приграничных районов, которые НАТО не подтвердила, заявил, что Путину нельзя доверять, пишет Первая Лента.

«Если Путин вам что-то говорит, не верьте ему. Путин врет. У меня 5-летний опыт общения с ним. Он утверждал, что российской армии в Крыму не было. Он врал. Он утверждал, что не вторгнется на украинские земли. Он лгал. Он утверждал, что прекратит стрельбу. Он лгал. Обещал освободить заложников, которые незаконно содержались в российских тюрьмах и на оккупированной территории. Он лгал. Обещал вывести тяжелую технику и артиллерию. Он лгал. Обещал вывести российскую армию. Он солгал. Путин лжец? Я очень рад, что ни поляки, ни украинцы не сомневаются в этом вопросе», — заявил экс-президент Украины.

«Если Путин говорит: я вывел 50 000 военнослужащих, значит, он добавил еще 10 000. В настоящее время дополнительные войска российской армии однозначно увеличили возможность прямой агрессии. И сегодня об этом говорит Совбез ООН, США. Об этом говорит госсекретарь, сегодня это говорит президент США, Джо Байден и НАТО. Путин планирует нападение на Украину — это правда. И мы должны отнестись к этому максимально серьезно», — добавил Порошенко.

Ранее Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.