Япония угрожает России санкциями из-за Украины

Япония может ввести санкции против России в случае вторжения на Украину, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. Как сообщают местные СМИ, во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида побеседует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Во-первых, Япония решительно выступает за решение проблемы путем дипломатического диалога. Но в случае российского вторжения Япония предпримет соответствующие шаги, включая возможные санкции, в ответ на происходящее по согласованию с «Большой семеркой» и международным сообществом», — сказал Хаяси, пишет Первая Лента.

Между тем японское информационное агентство Kyodo и общественный телеканал NHK сообщили со ссылкой на анонимные источники, что премьер-министр Кисида организует телефонный разговор с Зеленским во вторник. Лидеры должны обсудить способы ослабления напряженности в отношениях с Россией и обеспечения безопасности или эвакуации японцев в Украине.

Япония является одним из главных союзников США в Азии и в последние месяцы укрепила связи с западными партнерами перед лицом растущего военного присутствия Китая. Пекин, со своей стороны, находится в неформальном союзе с Москвой и недавно официально поддержал ее в своих требованиях о гарантиях безопасности и неприеме Украины в НАТО.

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