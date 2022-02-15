Канцлер Германии Шольц отказался пройти российский тест на коронавирус перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался проходить российский тест на коронавирус перед встречей во вторник с президентом России Владимиром Путиным. После приземления в Москве глава правительства решил провести ПЦР-тест у врача посольства Германии. Тест обязателен при входе в Кремль, пишет Первая Лента.

По словам источников, близких к канцлеру, для участия в испытаниях были приглашены российские санитарные органы. Тестовое устройство привезли из Германии, пишет Первая Лента со ссылкой на агентство dpa.

Сам Шольц, вся его делегация и сопровождавшие его журналисты — всего более 50 человек — должны были предъявить в общей сложности три отрицательных результата ПЦР-теста перед выездом из Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отверг возможность проведения российского ПЦР-теста во время своего визита в Москву несколько дней назад. Это привело к жестким правилам соблюдения дистанции во время переговоров в Кремле: Путин и Макрон заняли свои места по краям шестиметрового белого стола.

Шольц приземлился в Москве во вторник утром, где ему предстоит несколько часов личного разговора с Путиным.

Ранее в Германии недовольны работой канцлера Шольца.