Польша готова предоставлять украинцам статус беженцев в случае агрессии России

На вопрос о возможных беженцах из Украины министр семьи и социальной политики Польши заявила во вторник, что ее министерство готовит «в первую очередь эту вторую линию фронта», которая будет оказывать поддержку беженцам на территории Республики Польша.

Она указала, что министерство берет на себя поддержку тех людей, которые «уже окажутся в Польше и будут иметь статус беженца, предоставленный Управлением по делам иностранцев», пишет Первая Лента.

«Эту поддержку оказывают районные центры поддержки семьи», — подчеркнула она. Министр добавил, что министерство планирует встречи с районными центрами в ближайшее время, чтобы «напомнить о создании индивидуальных интеграционных программ, которые подготовлены для таких людей».

Малонг указала, что беженцам из Украины будет предоставлено финансовое обеспечение, обучение польскому языку или психологическая помощь. «Это необходимо в это непростое время, когда такие люди могут найти себя в нашей стране», — сказала она.

Отвечая на вопрос о влиянии переселения украинцев в Польшу на демографию страны, она оценила, что Министерство труда и социальной политики не обязательно основывает свои действия в демографической политике на поддержке людей, которые приезжают в Польшу.

«Если они есть, то на них распространяется такая же поддержка, как и на поляков. Они получают такую ​​же финансовую поддержку в виде пособий, которые выделяются семьям», — отметила она.

Ранее мы сообщали, что Польша готовится принимать украинский беженцев.