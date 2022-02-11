Новые спутниковые снимки российских войск вблизи Украины: увеличение солдат и техники в Крыму и Беларуси
Военные действия все более реальны.
На спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies видны новые российские силы, дислоцированные в нескольких местах вблизи Украины. Москва продолжает стягивать войска к границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Компания Maxar Technologies, отслеживающая концентрацию российских сил, сообщила, что на фотографиях, сделанных в среду и четверг, видны новые военные дислокации в нескольких местах в аннексированном Крыму, на западе России и в Белоруссии, пишет Первая Лента со ссылкой на агентство Reuters.
В Крыму выявили новую дислокацию войск и техники в трех точках. На фотографиях видно, среди прочего 550 военных палаток и сотни автомобилей на аэродроме в Симферополе.
В Белоруссии, где проходят российско-белорусские маневры, выявлена новая дислокация военнослужащих, военной техники и вертолетов в аэропорту под Гомелем, менее чем в 25 км от границы с Украиной.
Значительное количество военнослужащих также недавно прибыло в Курск на западе России, примерно в 110 км от границы с Украиной.