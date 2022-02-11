Байден призывает граждан США покинуть Украину: ситуация может начать разворачиваться в бешеном темпе

Президент США Джо Байден призвал американских граждан, находящихся в Украине, немедленно покинуть Украину.

«Ситуация может начать развиваться с бешеной скоростью», — сказал он, исключив отправку американских войск в Украину, пишет Первая Лента со ссылкой на NBC.

При этом Байден заявил, что «не будет посылать ВВС США для эвакуации тех, кто хотел бы покинуть страну после российского вторжения».

«Американские граждане должны уехать сейчас же», — сказал Байден. «Дело не в том, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может пойти с безумной скоростью», — добавил он.

Как он отметил, он не будет вводить войска в Украину, потому что «когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, у нас будет мировая война». В то же время он оценил, что даже если президент России Путин «достаточно глуп, чтобы напасть на Украину, он достаточно мудр, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на граждан США».

Это было очередное обращение президента к американским гражданам рассмотреть вопрос об отъезде из Украины из-за угрозы войны.

Ранее Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.