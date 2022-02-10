Следующие несколько дней, вероятно, станут самыми опасными – Джонсон об агрессии РФ

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел совместную пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Брюсселе. Стороны обсудили ситуацию с возможной агрессией со стороны России по отношению к Украине.

Джонсон сказал, что кризис в Украине находится в самом опасном моменте, и важно действовать надлежащим образом в течение следующих нескольких дней, поскольку разведывательная информация о передвижении российских войск на украинской границе все еще остается «мрачной», пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Честно говоря, я не думаю, что решение (Москвой о возможном вторжении в Украину — ред.) еще не принято. Но это не значит, что очень быстро может произойти что-то абсолютно катастрофическое», — отметил он.

«Следующие несколько дней, вероятно, станут самым опасным моментом самого серьезного кризиса безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия, и нам нужно хорошо с этим справиться. Нам нужно сочетание санкций и военной решимости плюс дипломатия», — подчеркнул Джонсон. В свою очередь Столтенберг заявил, что Россия должна выбирать между дипломатическим решением и экономическими санкциями