Политика

Россия должна выбирать между дипломатическим решением и экономическими санкциями — глава НАТО

Генеральный секретарь НАТО провел встречу с Борисом Джонсоном.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
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epa09706732 NATO Secretary General Jens Stoltenberg during a joint press conference at the end of a meeting at the NATO headquarters in Brussels, Belgium, 24 January 2022. The Finnish and Swedish foreign ministers are at NATO for talks on cooperations in the Baltic Sea. EPA/STEPHANIE LECOCQ Dostawca: PAP/EPA.

Россия должна выбрать дипломатическое решение кризиса вокруг Украины или столкнуться с экономическими санкциями со стороны Запада и усилением присутствия вооруженных сил НАТО в восточных странах альянса. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У России есть выбор: она может выбрать дипломатическое решение — и мы готовы сесть за стол переговоров — но если они выберут конфронтацию, они заплатят более высокую цену», — сказал глава Альянска на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Брюсселе, пишет Первая Лента.

«Будут экономические санкции. Военное присутствие НАТО будет увеличено в восточной части альянса, и Великобритания является действительно важной частью этого», — добавил Столтенберг.

При этом стороны отметили, что надеются, что Россия пойдем путем мира. Также Столтенберг добавил, что ближайшие дни должны стать решающими в этом вопросе.

Ранее мы сообщали, что Польша, Франция и Германия выступили с совместным заявлением: агрессия России против Украины будет иметь мощные последствия.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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