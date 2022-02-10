Россия должна выбирать между дипломатическим решением и экономическими санкциями — глава НАТО

Россия должна выбрать дипломатическое решение кризиса вокруг Украины или столкнуться с экономическими санкциями со стороны Запада и усилением присутствия вооруженных сил НАТО в восточных странах альянса. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У России есть выбор: она может выбрать дипломатическое решение — и мы готовы сесть за стол переговоров — но если они выберут конфронтацию, они заплатят более высокую цену», — сказал глава Альянска на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Брюсселе, пишет Первая Лента.

«Будут экономические санкции. Военное присутствие НАТО будет увеличено в восточной части альянса, и Великобритания является действительно важной частью этого», — добавил Столтенберг.

При этом стороны отметили, что надеются, что Россия пойдем путем мира. Также Столтенберг добавил, что ближайшие дни должны стать решающими в этом вопросе.

Ранее мы сообщали, что Польша, Франция и Германия выступили с совместным заявлением: агрессия России против Украины будет иметь мощные последствия.