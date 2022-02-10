Путин ставит под сомнение признанное право Украины на независимое государство — Financial Times

Запад не может согласиться ни на какие сделки с Россией, которые поставили бы под сомнение суверенитет Украины, и сравнения с Финляндией времен холодной войны неверны, потому что Россия подрывает само право Украины на существование. Такое мнение выражает Financial Times в своем материале.

«FT» отмечает в редакционной статье, что Запад справедливо поддерживает открытые дипломатические каналы с Россией, но не может сомневаться в том, что все западные правительства полны решимости отстаивать непреходящее право Украины на суверенную государственность, и в этом контексте предложения по «финляндизации» Украины должны обращаться с большой осторожностью, пишет Первая Лента.

Он утверждает, что сравнения между Финляндией и Украиной внешне привлекательны, но они не выдерживают тщательной проверки. Финляндия сохраняла нейтралитет во время холодной войны и старалась не вызывать вражды с Советским Союзом, но была процветающей демократией западного образца, граждане которой имели неоспоримое право жить в суверенном государстве.

«Сегодня дела Украины выглядят совершенно по-другому. Путин ставит под сомнение признанное право Украины на независимое государство. Он предполагает, что у украинцев нет отдельной национальной идентичности от российской. Жизнеспособность украинской демократии он считает потенциальной угрозой для ее системы власти в стране», поясняет «FT».

Ранее мы сообщали, что Россия намерена эвакуировать дипломатов из Украины.