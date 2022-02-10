Политика

Что-то готовят – Россия намерена эвакуировать дипломатов из Украины

Россия не исключает уменьшение численности своих дипломатов.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 февраля, 2022
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В Российской Федерации не стали исключать частичной эвакуации дипломатов из Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия может пойти на такие действия в связи с аналогичными шагами со стороны США и Великобритании. При этом американцы и британцы эвакуируют своих дипломатов из-за возможных военных действий со стороны России, пишет Первая Лента со ссылкой на РИА Новости.

«Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников [с Украины]. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – сказал он.

Стоит отметить, что еще 18 января американское издание The New York Times сообщило о том, из Украины массово выезжают российские дипломаты. Правда позже МИД Украины и России опровергли эту информацию.

Ранее мы сообщали, что военные учения в Беларуси обостряются.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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