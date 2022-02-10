Военные учения в Беларуси обостряются, с каждым днем увеличивается возможность маневрирования – Белый дом
Очередное заявление с США.
Мы рассматриваем российско-белорусские военные учения в Беларуси как меру эскалации, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отказалась оценить, являются ли они подготовкой к вторжению в Украину. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что с каждым днем все больше и больше российских сил достигает Беларуси.
«Я не намерена ничего прогнозировать (…), но мы рассматриваем эти учения как эскалацию, а не деэскалацию. Тем более, что они также происходят вблизи границы. значит, если речь идет о вторжении», — заявила Псаки, пишет Первая Лента.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также высказал свою озабоченность по поводу начавшихся в четверг учений, подчеркнув, что с каждым днем Россия собирает все больше войск и техники в Беларуси и вокруг украинских границ, и с каждым днем наращивает свои маневренные возможности. По его оценке, численность российских войск, сосредоточенных вокруг Украины, значительно превышает 100 тысяч человек.
На вопрос, является ли приезд начальника Генерального штаба России генерала Валерия Герасимова в Беларусь плохим знаком, Кирби заявил, что присутствие высших командиров не было чем-то необычным, но подчеркнул, что контекст нынешних учений вызывает беспокойство.
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