Военные учения в Беларуси обостряются, с каждым днем ​​увеличивается возможность маневрирования – Белый дом

Мы рассматриваем российско-белорусские военные учения в Беларуси как меру эскалации, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отказалась оценить, являются ли они подготовкой к вторжению в Украину. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что с каждым днем ​​все больше и больше российских сил достигает Беларуси.

«Я не намерена ничего прогнозировать (…), но мы рассматриваем эти учения как эскалацию, а не деэскалацию. Тем более, что они также происходят вблизи границы. значит, если речь идет о вторжении», — заявила Псаки, пишет Первая Лента.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также высказал свою озабоченность по поводу начавшихся в четверг учений, подчеркнув, что с каждым днем ​​Россия собирает все больше войск и техники в Беларуси и вокруг украинских границ, и с каждым днем ​​наращивает свои маневренные возможности. По его оценке, численность российских войск, сосредоточенных вокруг Украины, значительно превышает 100 тысяч человек.

На вопрос, является ли приезд начальника Генерального штаба России генерала Валерия Герасимова в Беларусь плохим знаком, Кирби заявил, что присутствие высших командиров не было чем-то необычным, но подчеркнул, что контекст нынешних учений вызывает беспокойство.

Ранее мы сообщали, что поляки готовы помочь Украине даже ценой конфликта с Россией.