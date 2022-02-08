Посол Украины в США назвала три шага, которые остановят агрессию со стороны России

Украина разрабатывает со своими западными партнерами три уровня сдерживания от Российской агрессии. Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Первым шагом к сдерживанию Маркарова назвала политическое сдерживание. Она отметила, что над этим сейчас с успехом работает украинская дипломатическая команда, пишет Первая Лента со ссылкой на Укринформ.

Второй уровень сдерживания — это санкции против России. Маркарова отметила, что «санкции должны быть введены сейчас, поскольку Путин уже напал на Украину и незаконно удерживает часть территорий».

По словам Маркаровой, третий уровень – это укрепление оборонного потенциала Украины. Это, среди прочего, и военная помощь со стороны США.

«Это было очень своевременно и очень высоко оценено в Украине», – отметила она.

Также посол Украины в США добавила, что Украина нуждается в помощи Запада для поддержания экономической стабильности.

Ранее мы сообщали, что американцы перехватили переговоры российских военных. Там сообщается, что цена агрессии против Украины может быть выше, чем предполагает Путин.