Посол Украины в США назвала три шага, которые остановят агрессию со стороны России
Оксана Маркарова высказала свое мнение о ситуации.
Украина разрабатывает со своими западными партнерами три уровня сдерживания от Российской агрессии. Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Первым шагом к сдерживанию Маркарова назвала политическое сдерживание. Она отметила, что над этим сейчас с успехом работает украинская дипломатическая команда, пишет Первая Лента со ссылкой на Укринформ.
Второй уровень сдерживания — это санкции против России. Маркарова отметила, что «санкции должны быть введены сейчас, поскольку Путин уже напал на Украину и незаконно удерживает часть территорий».
По словам Маркаровой, третий уровень – это укрепление оборонного потенциала Украины. Это, среди прочего, и военная помощь со стороны США.
«Это было очень своевременно и очень высоко оценено в Украине», – отметила она.
Также посол Украины в США добавила, что Украина нуждается в помощи Запада для поддержания экономической стабильности.
Ранее мы сообщали, что американцы перехватили переговоры российских военных. Там сообщается, что цена агрессии против Украины может быть выше, чем предполагает Путин.