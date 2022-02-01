В России заявили, что все-таки признают «ЛНР» и «ДНР»

В российской Госдуме фракции договорились о совместном решении по поводу ситуации с признанием так называемых «ЛНР» и «ДНР». Такое заявление сделал лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Он заявил, что депутаты обсуждали проект обращения к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу. Зюганов заявил, что фракции пришли к консенсусу по этому вопросу, так как он очень важен не только для России, но и для «республик», пишет Первая Лента со ссылкой на РИА Новости.

«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что, «хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства, — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности». Признаем, и будет все в порядке», — сказал Зюганов.

Стоит отметить, что эту информацию на данный момент не подтверждают другие фракции.

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