Политика

Скандальный Жириновский обещает закончить войну на Донбассе за полчаса

Глава ЛДПР снова отметился скандальным заявлением.

Photo of Виктор Виктор Send an email 28 минут agoОбновлено: 31 января, 2022
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Российская Федерация «вступится» за так называемые «ЛНР» и «ДНР» в случае наступления ВСУ. Такое заявление сделал скандально известный российский депутат, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он добавил, что Россия якобы вмешается в конфликт на Донбассе через пять минут после «нападения ВСУ» на ОРДЛО. Российский депутат заявил, что Россия не останется в стороне и будет использовать свое вооружение, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Через пять минут после обстрела с их стороны нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут», — заявил Жириновский.

Отметим, что глава ЛДПР любит делать скандальные заявление по поводу Донбасса и Украины, благодаря этому у него держится небольшой рейтинг поддержки в России среди местного населения.

Ранее он неожиданно заявил, что признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 28 минут agoОбновлено: 31 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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