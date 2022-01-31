Скандальный Жириновский обещает закончить войну на Донбассе за полчаса

Российская Федерация «вступится» за так называемые «ЛНР» и «ДНР» в случае наступления ВСУ. Такое заявление сделал скандально известный российский депутат, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он добавил, что Россия якобы вмешается в конфликт на Донбассе через пять минут после «нападения ВСУ» на ОРДЛО. Российский депутат заявил, что Россия не останется в стороне и будет использовать свое вооружение, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Через пять минут после обстрела с их стороны нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут», — заявил Жириновский.

Отметим, что глава ЛДПР любит делать скандальные заявление по поводу Донбасса и Украины, благодаря этому у него держится небольшой рейтинг поддержки в России среди местного населения.

Ранее он неожиданно заявил, что признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет.