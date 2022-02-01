Не признают – «Единая Россия» не хочет признавать «ЛНР» и «ДНР»

Похоже информация о том, что Россия все-таки признает так называемые «ЛНР» и «ДНР» оказалась поспешной. В «Единой России», правящей партии в РФ, ничего не знают по этому поводу.

Напомним, что ранее лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил о том, что фракции пришли к консенсусу по поводу признания «республик». В тоже время первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин эту информацию не подтвердил. Он добавил, что эти слова будут на совести самого Зюганова, пишет Первая Лента со ссылкой на НСН.

«Я ничего не знаю по этому поводу. Если Геннадий Зюганов говорит о том, что все фракции готовы поддержать обращение, которое он и его товарищи направили в совет Госдумы, то это на его совести. Лично мне ничего неизвестно по поводу того, что мы обязательно должны поддержать или не поддержать», — заявил он.

Также Затулин добавил, что одностороннее признание «республик» обернется „медвежьей услугой“ не только России, но и самим «ДНР» и «ЛНР».