Политика

Признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет – Жириновский неожиданно высказался о «республиках»

Известный политик отреагировал на возможность признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения

Признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет. Такое неожиданное заявление сделал депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что российские коммунисты отправили обращение к президенту России Владимиру Путину о том, чтобы РФ официально признала «республики». Это решение Жириновский не поддержал. Он считает, что своим обращением к Путинукоммунисты искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания «ДНР» и «ЛНР» — небольших анклавов на востоке Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — сказал он.

Также он неожиданно добавил, что не является сторонником вхождения всей Украины в состав России.

Ранее мы сообщали, что в РФ неожиданно экс-«главе» «ДНР» выдвинули обвинение.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В «ДНР» ввели новые выплаты на детей: кто может получить помощь

12 часов ago

В «ЛНР» опубликовали новые размеры социальных пособий для жителей «республики»: весь список

18 часов ago

Я пообещал Путину санкции, которых он раньше не видел – Байден об агрессии РФ против Украины

2 дня ago

В «ДНР» паника: заявили, что ВСУ готовит теракты в «республике»

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button