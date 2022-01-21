Признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет – Жириновский неожиданно высказался о «республиках»

Признание «ЛНР» и «ДНР» ничего не принесет. Такое неожиданное заявление сделал депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что российские коммунисты отправили обращение к президенту России Владимиру Путину о том, чтобы РФ официально признала «республики». Это решение Жириновский не поддержал. Он считает, что своим обращением к Путинукоммунисты искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания «ДНР» и «ЛНР» — небольших анклавов на востоке Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — сказал он.

Также он неожиданно добавил, что не является сторонником вхождения всей Украины в состав России.

Ранее мы сообщали, что в РФ неожиданно экс-«главе» «ДНР» выдвинули обвинение.