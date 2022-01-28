Политика

В РФ предлагают отправить на Донбасс самое смертоносное оружие

Владимир Жириновский снова сделал скандальное заявление.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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В России местные политики начали активно обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам на Донбассе. При этом никто не признается в том, что неофициально Россия на протяжении восьми лет поставляет туда оружие.

На этот раз относительно поставок оружия высказался также и скандально известный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он поддержал идею относительного того, чтобы РФ официально поставляла оружие НВЫ на Донбассе. Российский политик отметил, что, по его мнению, Россия должна поставить «ДНР» и «ЛНР» «самое смертоносное оружие», пишет Первая Лента.

«Конечно, мы это поддержим, и сами предлагали направить оружие на Донбасс уже много раз. Поставить нужно не просто какое-то оружие, а самое современное, самое смертоносное. Выстрел, удар и выжженное поле осталось», — написал Жириновский в одной из социальных сетей.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды подали в суд на Россию за то, что она сбила пассажирский самолет и убила почти 300 человек.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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