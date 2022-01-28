Глава МИД Германии грозит санкциями в отношении Северного потока—2: предостерегает Россию от нападения на Украину

Министр иностранных дел Анналена Бербок пригрозила России жесткой реакцией в случае нападения на Украину.

«На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в том числе «Северный поток — 2», — заявил Бербок в четверг в Бундестаге во время дебатов по украинской ситуации, пишет Первая Лента.

«Да, мы хотим постоянного диалога», — подчеркнул в то же время Бербок. «Когда говоришь, не стреляешь», — подчеркнула она. Но речь также идет о «жесткости, которая дает понять: основы европейского мирного порядка не подлежат обсуждению», — сказал министр. Германия и ее союзники «дали понять, что возобновление военных действий против Украины будет иметь огромные последствия для России».

Бербок отверг обвинения в том, что Германия недостаточно поддерживает Украину. Она говорила об экономической поддержке и сотрудничестве, а также о военной помощи.

Поставка 5 тыс. военные касок проходят «по требованию Украины», а немцы в настоящее время участвуют в ремонте убежища под Одессой и в обучении украинских вооруженных сил.

Министр иностранных дел также подтвердила, что не согласна на поставку оружия. Не стоит «закрывать дверь для деэскалации, которая сейчас так робко вновь открывается», — сказала она.

Ранее Китай впервые отреагировал на возможную агрессии России против Украины.