Политика

Глава МИД Германии грозит санкциями в отношении Северного потока—2: предостерегает Россию от нападения на Украину

Анналена Бербок сделал смелое заявление.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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epa09697229 German Federal Minister for Foreign Affairs Annalena Baerbock and US Secretary of State Antony Blinken (not pictured) hold a joint press conference following their bilateral meeting on the sidelines of the Transatlantic Quad meeting at the Ministry of Foreign Affairs in Berlin, Germany, 20 January 2022. Foreign ministers from Germany and France, a representative for Britain and the US State Secretary meet in Berlin to discuss the situation in Ukraine. EPA/KAY NIETFELD / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Министр иностранных дел Анналена Бербок пригрозила России жесткой реакцией в случае нападения на Украину.

«На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в том числе «Северный поток — 2», — заявил Бербок в четверг в Бундестаге во время дебатов по украинской ситуации, пишет Первая Лента.

«Да, мы хотим постоянного диалога», — подчеркнул в то же время Бербок. «Когда говоришь, не стреляешь», — подчеркнула она. Но речь также идет о «жесткости, которая дает понять: основы европейского мирного порядка не подлежат обсуждению», — сказал министр. Германия и ее союзники «дали понять, что возобновление военных действий против Украины будет иметь огромные последствия для России».

Бербок отверг обвинения в том, что Германия недостаточно поддерживает Украину. Она говорила об экономической поддержке и сотрудничестве, а также о военной помощи.

Поставка 5 тыс. военные касок проходят «по требованию Украины», а немцы в настоящее время участвуют в ремонте убежища под Одессой и в обучении украинских вооруженных сил.

Министр иностранных дел также подтвердила, что не согласна на поставку оружия. Не стоит «закрывать дверь для деэскалации, которая сейчас так робко вновь открывается», — сказала она.

Ранее Китай впервые отреагировал на возможную агрессии России против Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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