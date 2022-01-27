Китай впервые отреагировал на возможную агрессии Россию против Украины

«Законные опасения России в отношении безопасности» в отношении Украины необходимо воспринимать всерьез и решать, а расширение альянсов не обеспечит безопасность, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену.

Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства иностранных дел Пекина, Ван в телефонном разговоре с Блинкеном призвал «все стороны» сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые могут усилить напряженность и углубить кризис, пишет Первая Лента.

«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а безопасность в регионе не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков», — заявил китайский министр, добавив, что «законные опасения России в области безопасности должны принять всерьез и решить».

Россия, которая уже несколько месяцев собирает войска у границ Украины, требует вывода сил НАТО из Восточной Европы и гарантий того, что Украина никогда не вступит в Альянс. США и их союзники по НАТО отвергают эти требования, но заявляют о своей готовности вести переговоры по вопросам контроля над вооружениями и укрепления доверия.

Блинкен подчеркнул Вану глобальные угрозы безопасности и экономические риски, связанные с «дальнейшей российской агрессией против Украины», и сказал, что «деэскалация и дипломатия — это ответственный путь вперед», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Ранее Нидерланды подали в суд на Россию за то, что она сбила пассажирский самолет и убила почти 300 человек.