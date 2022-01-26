В ОП рассказали, будут ли прямые переговоры с «ЛДНР»

Украина не будет вести прямые переговоры с так называемые «ЛНР» и «ДНР». Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сегодня, 26 января, состоится встреча «нормандских советников» в Париже. Ранее появилась информация о том, что Украина может пойти на прямые переговоры с «республиками». В тоже время Ермак заявил, что на такой шаг Киев не пойдет, пишет Первая Лента со ссылкой на РБК.

«Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» на ровном месте…» – заявил Ермак.

Он добавил, что на данный момент точная повестка дня во время встречи в Париже неизвестна. Руководитель ОПУ отметил лишь то, что украинская сторона планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в «нормандском формате».

Ранее появилась информация о том, что Украина признает особый статус Донбасса.