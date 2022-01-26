Украина признает особый статус Донбасса: возможен прорыв в переговорах

Сегодня, 26 января, в Париже состоится важная встреча советником глав государств Нормандского формата. Украина, Россия, Франция и Германия будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

Источник сообщает, что европейские партнеры будут пытаться уговорить Украину начать двигаться по мирному кейсу и минским соглашениям. Эта встреча является знаковой, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Или начнётся резкий разворот к миру, или ситуация усугубится и призрак большой войны будет всё больше убивать экономику Украины», — пишет паблик.

Французские издания уже пишут о том, что готовится прорыв и Украина всё-таки согласится на переговоры с представителями «ЛДНР» про особый статус.

Украинский же источник инсайдит, что на встрече политсоветников будут обсуждать некий алгоритм, который устроит всех. В итоге может быть принят некий компромисс.

Если прорыва в Париже хоть минимального не будет, то кейс нагнетания и повышения ставок, будет продолжен.

Ранее мы сообщали, что Франция точно отреагирует в случае российской агрессии против Украины.