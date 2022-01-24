Уже шесть лет прошло — жители Донецка жалуются, что «власти» «ДНР» не выполняют свои обещания
ДС «Дружба» никак не отремонтируют, несмотря на обещания
Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, отмечают, что уже пошел шестой лет после заявлений «властей» о том, что «в Донецке скоро отремонтируют ДС «Дружба».
Местные жители отмечают, что «власти» стабильно обещают отремонтировать здание дважды в год, летом и зимой, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
Также в социальных сетях жители города пишут о том, что в таких же темпах местные «власти» «ремонтируют» и Дворец молодежи «Юность».
«Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин, между обещаниями поездов на Москву и другим популизмом», — пишет местный житель в социальных сетях.
«Говорят, что обещанного 3 года ждут, у нас пошел шестой… Главное, что каждый год у них есть оправдание. Последнее время виной всему ковид», — написал участник дискуссии.
«Может и отремонтируют. только вряд ли ледовая арена будет. вероятнее всего Молоко)» — с иронией написал житель города.
Ранее мы сообщали, что в «ДНР» разгулялась новая мафия, местные жители не знают, что делать.