Уже шесть лет прошло — жители Донецка жалуются, что «власти» «ДНР» не выполняют свои обещания

Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, отмечают, что уже пошел шестой лет после заявлений «властей» о том, что «в Донецке скоро отремонтируют ДС «Дружба».

Местные жители отмечают, что «власти» стабильно обещают отремонтировать здание дважды в год, летом и зимой, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Также в социальных сетях жители города пишут о том, что в таких же темпах местные «власти» «ремонтируют» и Дворец молодежи «Юность».

«Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин, между обещаниями поездов на Москву и другим популизмом», — пишет местный житель в социальных сетях.

«Говорят, что обещанного 3 года ждут, у нас пошел шестой… Главное, что каждый год у них есть оправдание. Последнее время виной всему ковид», — написал участник дискуссии.

«Может и отремонтируют. только вряд ли ледовая арена будет. вероятнее всего Молоко)» — с иронией написал житель города.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» разгулялась новая мафия, местные жители не знают, что делать.