В «ДНР» разгулялась новая мафия: местные жители не знают, что делать

Жители «ДНР» начали жаловаться на то, что в «республике» появилась новая мафия. Местные жители отмечают все больше и больше подобных случаев.

Тем, кому в последнее время довелось пережить потерю близких, отмечают наглость, жадность и беспринципность представителей так называемого ритуального бизнеса в ОРДО. Местные жители считают, что они работают под покровительством правоохранительных органов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Умерла у нас бабушка. Дома. Приехали вместе с полицией ритуальщики. Сразу представились государственной службой! По горячим следам, воспользовавшись стрессовой ситуацией, оформили свой пакет услуг и увезли бабушку в морг. Было насчитано 40 000 руб., без излишеств. Сегодня были похороны и это ужас. Всё максимально дёшево и плохо сделано… Начали просить документы, каждый мальчик говорил свою версию, давать ничего не хотели. Потом признались, что они частники», — отмечает местная жительница.

Ритуальщики при любом случае дополнительно выпрашивают деньги, пользуясь безвыходной ситуацией, горем и психологическим состоянием родственников покойного.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» ввели новые выплаты на детей.