США дали разрешение странам Балтии на передачу оружия Украине

Госдепартамент США разрешил властям Литвы, Латвии и Эстонии передать Украине оружие американского производства.

Страны, получившие оружие из США, должны получить одобрение Государственного департамента, прежде чем передавать его третьим лицам, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

По словам одного из источников, Эстония сможет направить в Украину противотанковые ракеты Javelin, а Литва — зенитные ракеты Stinger.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что правительство США дало разрешение передать оружие третьей стороне, позволив Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании предоставить Украине технику американского производства из своих запасов. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

— США вместе с союзниками и партнерами работают вместе над ускорением поддержки Украины в сфере безопасности. Мы находимся в тесном контакте с украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и творчески используем все возможные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом усиления российской агрессии, — подчеркнул представитель.

Ранее мы сообщали, что Великобритания передала Украине системы обороны против РФ.