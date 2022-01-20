Сюда иди – Порошенко неожиданно разозлился на свою жену в суде (ВИДЕО)

Вчера, 19 января, состоялось заседание суда по поводу меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, который обвиняет в государственной измене. В итоге Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также изъял у него паспорта и запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области.

Однако после заседания также случился весьма интересный момент, который случайно попал в трансляцию на одном из телеканалов, пишет Первая Лента.

После заседания Порошенко или не понравились действия своей жены Марины, или она просто не слышала его. После этого бывший глава государства перешел на крик и начал давать указания своей жене.

«Марина! Марина, сюда иди!» — крикнул Порошенко своей супруге.

Многие пользователи сети не оценили такое обращение с женой. Точно неизвестно, почему Порошенко так отреагировал.

Напомним, что бывшего президента подозревают государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

Ранее мы сообщали, что Порошенко не верит, что Зеленский даст команду его посадить.