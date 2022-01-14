Порошенко не верит, что Зеленский даст команду его посадить
Пятый президент Украины высказался о ситуации.
Пятый президент Украины Петро Порошенко заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский намерен просто запугать его уголовным делом, а на больше действующий президент не способен.
Порошенко в интервью Настоящему времени рассказал, что обязательно вернется в Украину, но не верит, что его посадят в СИЗО, пишет Первая Лента.
«Владимир Александрович (Зеленский), я за пять лет своего президентства дал отпор Путину вместе с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать и не вас бояться», – сказал политик.
Порошенко предполагает, что Зеленский этим уголовным преследованием намерен просто отвлечь внимание общественности от других проблем.
«У меня плохая новость для вас, Владимир Александрович, я возвращаюсь и возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, это того не стоит. Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли», — сказал Порошенко.
Ранее эксперт назвал главную ошибку Порошенко в деле об госизмене.