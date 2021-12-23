Это он сделал зря – эксперт назвал главную ошибку Порошенко в деле об госизмене

Пятый президент Украины Петро Порошенко, когда сбежал от следователей ГБР, сделал большую ошибку. Такое мнение выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Он считает, что народный депутат поступил неправильно и должен был с честью принять удар, показав на сколько он силен. В тоже время Порошенко поступил по другому и фактически убежал за границу, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Уехав заграницу, пятый президент Петр Порошенко сделал одну ошибку, когда он с помощью охраны, в машине и кричал: «Поехали». Вот по разному можна относиться к Юлии Тимошенко, но она никуда не убегала, она села в тюрьму, приняла этот вызов и боролась в суде», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Виктор Медведчук также не сбежал за границу, а получил домашний арест и сейчас борется в судах.

Тизенгаузен заявил, что Порошенко не бедный человек и может позволить себе лучших адвокатов, однако он решил поехать за границу. В тоже время эксперт сказал, что если Порошенко претендует на статус лидера оппозиции, то таким образом, как он сделал, не нужно действовать.

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