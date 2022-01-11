Смешко подвел итоги переговоров США – Россия: важен вот этот момент

Несмотря на то, что США и Россия не сумели достичь соглашения, сам факт переговоров очень важен для Украины. Такое мнение выразил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Он считает, что пока идут дипломатические переговоры военные действия со стороны Российской Федерации не начнутся. Несмотря на то, что переговоры между США и Россией не приносят результатов, они очень важны для Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Во-первых, для нас хорошо, что пока дипломаты разговаривают, пушки молчат. Прекрасно, что идет этот разговор, но фактически мы не услышали ничего нового. Перед тем, как приехала представительница США на эти переговоры, госсекретарь произнес большую речь, в которой он сказал, что никто не может запретить европейскому государству вступить в НАТО», — заявил Смешко.

Он считает, что это важное для Украины заявление. Смешко считает, что это хорошие переговоры, но они ничего не решают.

Ранее Белый дом заявил, что у России есть два пути действий в отношении Украины.